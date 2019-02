Venezuela:90% famiglie non ha soldi cibo

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Circa l'80% delle abitazioni venezuelane si trova in condizioni di "insicurezza alimentare", mentre l'89% delle famiglie non ha un reddito sufficiente a comprare cibo: è quanto rivela l'Indagine nazionale sulle condizioni di vita della popolazione venezuelana (Encovi), secondo cui lo stipendio dei venezuelani nell'economia formale è di 6 dollari al mese. Si rileva inoltre che la dieta dei venezuelani è diminuita, perdendo in termini di qualità e varietà, anche a causa della vorace iperinflazione.

Il calcolo è stato fatto prendendo come riferimento l'ultima revisione salariale e il tasso di cambio ufficiale più recente, si spiega nella ricerca, pubblicata dalla rivista venezuelana Dinero. Si registra inoltre una crescita del 51% del numero di famiglie povere e un aumento del 10% della disoccupazione tra il 2015 e il 2018, una crescita della mortalità infantile e una riduzione dell'aspettativa di vita alla nascita.