Venezuela: Ue contro l'uso della forza

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - L'Unione europea "rifiuta l'uso di gruppi armati irregolari per intimidire civili e politici che si sono mobilitati per la distribuzione degli aiuti" in Venezuela.

Lo dice l'Alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini chiedendo "con forza alla polizia e alla forze di sicurezza venezuelane di contenersi, evitare l'uso della forza e permettere l'ingresso degli aiuti". "Il rifiuto da parte del regime di riconoscere che c'è un'emergenza umanitaria sta portando ad un'escalation di violenza", ha proseguito Mogherini sottolineando che "arrivano notizie preoccupanti su atti di violenza e un aumento delle vittime, in particolare nella zone di confine e tra la comunità indigeni Pemon".