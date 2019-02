Venezuela, 61 i militari disertori

(ANSA) - BOGOTA', 24 FEB - Sono 61 in totale i membri delle Forze Armate venezuelane che hanno disertato e cercato rifugio in Colombia durante la giornata di ieri, secondo un comunicato di Migraciones Colombia, l'ente pubblico che gestisce l'arrivo degli stranieri nel paese latinoamericano.

Le diserzioni si sono registrate principalmente nel dipartimento colombiano di Norte de Santander, davanti allo Stato venezuelano di Tachira - dove ieri si sono concentrati gli scontri per impedire l'ingresso degli aiuti umanitari sui ponti che uniscono i due paesi - con 53 casi registrati, compresi i tre agenti della Guardia Nazionale che hanno sfondato le barriere poste sul confine con un blindato.

Sono in totale 18 gli uomini della Guardia Nazionale che si sono rifugiati in Colombia, due dei quali lo hanno fatto insieme alle loro famiglie.