Cuba vota per la riforma Costituzione

(ANSA) - L'AVANA, 24 FEB - Circa otto milioni di cubani sono chiamati oggi alle urne per esprimersi sul nuovo progetto di Costituzione approvato dal Parlamento dopo un complesso processo durato mesi, e destinato a sostituire il testo del 1976.

La Commissione elettorale nazionale, riferisce l'agenzia di stampa Prensa Latina, ha reso noto che sono stati approntati 25.340 seggi nelle 15 province cubane in cui opereranno 225.000 funzionari.

L'ordine pubblico vicino ai seggi non sarà assicurato da militari o agenti di polizia, ma da 'pionieri', ossia studenti delle scuole primarie e secondarie dell'isola.

Queste le novità della nuova Costituzione: ampliamento del settore dell'economia privata, pur nel mantenimento del carattere 'socialista' di Cuba; creazione delle figure del presidente della Repubblica e del primo ministro; apertura di una prospettiva di riconoscimento delle coppie gay in un futuro diritto di famiglia e apertura agli investimenti esteri di capitali privati.