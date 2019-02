Amnesty, Maduro ordina esecuzioni

(ANSA) - CARACAS, 21 FEB - Amnesty International accusa le forze di sicurezza venezuelane del presidente Nicolas Maduro di "esecuzioni extragiudiziarie, arresti arbitrari e uso eccessivo della forza in una escalation della sua politica di repressione" concentrata nelle "zone popolari" che si sono associate alle proteste dell'opposizione.

In gennaio in soli 5 giorni di proteste - si ricorda - sono state uccise 41 persone e effettuati oltre 900 fermi.