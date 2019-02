Nazismo:Dottor Morte fu anche in Uruguay

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Avrebbe vissuto e persino fatto il medico anche in Uruguay l'ex nazista Aribert Heim, meglio conosciuto come il 'Dottor Morte': lo rivela un'inchiesta condotta dal quotidiano El Pais di Montevideo, che ha pubblicato un nuovo documento proprio per dimostrare questa tesi.

Si tratta di una richiesta di permesso per entrare dall'Uruguay in Brasile firmata da un certo Dr. Enrique Klugkist, che in realtà si ritiene essere Heim.

Non è la prima volta che emergono indizi sulla presenza del 'macellaio di Mauthausen' nella città di Paysandù, capitale dell'omonimo dipartimento uruguaiano. Un decennio fa, anche un rapporto del quotidiano spagnolo El Mundo aveva sostenuto il suo passaggio nel paese sudamericano, prima di rifugiarsi in Spagna.

Heim - dato per morto nel 1992 al Cairo, in Egitto, dove aveva trovato rifugio nascondendosi sotto falsa identità - è stato uno dei criminali nazisti più ricercati nel Secondo dopoguerra.