Ministro silurato, Bolsonaro è stregato

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Ancora scintille nel governo del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro: l'ex segretario alla Presidenza, Gustavo Bebianno, che due giorni fa è stato sollevato dall'incarico, ha dichiarato a una radio locale che il capo di Stato è stato vittima di una "macumba psicologica".

Secondo l'ex ministro, in particolare, Bolsonaro sarebbe stato "manipolato mentalmente" dal figlio Carlos.

"Il signor Carlos Bolsonaro ha fatto una macumba psicologica nella testa di suo padre e questo è inammissibile", ha detto Bebianno, ufficialmente esonerato per il suo presunto coinvolgimento in uno scandalo riguardante il finanziamento della campagna elettorale del 2018.

Intanto il settimanale Veja ha divulgato i contenuti di alcune registrazioni audio tra Jair Bolsonaro e lo stesso Bebianno, in cui risulta evidente la tensione tra i due.