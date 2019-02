Macron, Venezuela ha diritto democrazia

(ANSA) - PARIGI, 4 FEB - "I venezuelani hanno il diritto di esprimersi liberamente e democraticamente. La Francia riconosce Juan Guaidò come 'presidente incaricato' per attuare un processo elettorale. Sosteniamo il gruppo di contatto, creato con l'Ue, in questo periodo di transizione": lo scrive in un tweet il presidente francese Emmanuel Macron.