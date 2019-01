Scossa di magnitudo 5.6 in Cile

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata oggi in Cile, a 63 km a sudovest da Taltal, una cittadina oltre mille km a nord di Santiago: l'ipocentro del sisma è stato rilevato a 38,6 km di profondità.

Per il momento non si hanno notizie di vittime o danni. lo rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs).