L'Avana migliora raccolta rifiuti

(ANSA) - L'AVANA, 17 GEN - L'Avana, capitale cubana che quest'anno festeggia i suoi 500 anni, sta sviluppando un programma per migliorare i suoi servizi pubblici, compresa la raccolta della spazzatura, per la quale sono in arrivo un centinaio di camion di raccolta dal Giappone, secondo quanto riportato dalla stampa locale.

Più di 20 di questi veicoli sono stati spediti da un porto giapponese questa settimana, e in futuro ci saranno altre due spedizioni. A partire da marzo, i veicoli saranno attivi nella città, che conta circa due milioni di abitanti.

A L'Avana, che è il centro turistico più importante di Cuba, vengono prodotti circa 24.000 metri cubi di rifiuti solidi, che, secondo l'analisi degli esperti, non possono essere raccolti tutti i giorni a causa della mancanza di mezzi di trasporto.

Il miglioramento della raccolta dei rifiuti offre una possibilità di investimenti esteri, che negli ultimi anni sono aumentati nel Paese e che le proiezioni considerano in futuro incremento.