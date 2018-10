Brasile: migliaia a Rio pro Bolsonaro

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Decine di migliaia di persone hanno manifestato stamane a Rio de Janeiro a sostegno di Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le presidenziali in Brasile. I manifestanti hanno inondato i quartieri della città a partire dalla spiaggia di Copacabana.

Sui social spopolano le foto dei cittadini, anche famiglie e bambini, avvolti dalla bandiera gialloverde. La marcia è stata la risposta alle diverse manifestazioni che si sono tenute sabato a San Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia e altre 24 città per protestare contro il candidato di estrema destra. A 7 giorni dal voto, secondo gli ultimi sondaggi, Bolsonaro, si mantiene comodamente in testa alle previsioni per il ballottaggio, con il 59% delle intenzioni di voto, contro il 41% di Fernando Haddad, l'erede politico di Lula da Silva.