Brasile: Haddad prende distanze da Lula

(ANSA) - BRASILIA, 09 OTT - Il candidato di sinistra alle elezioni presidenziali del Brasile, Fernando Haddad, ha cominciato a prendere le distanze dal suo "padrino" politico, l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con il quale si riunirà prossimamente nel carcere nel sud del Paese, dove Lula è attualmente detenuto.

Nelle prossime settimane, il candidato Haddad, esponente del Partito dei Lavoratori (Pt), visiterà l'ex presidente brasiliano quando sarà "possibile", secondo quanto riferito dalla presidente del gruppo politico, Gleisi Hoffmann.

Lula è stato condannato al carcere per corruzione e l'11 settembre si è ritirato dalla corsa alla presidenza brasiliana a favore di Haddad. Da quando Haddad è stato lanciato come candidato del Pt, uno degli slogan della campagna è stato "Haddad è Lula". Tuttavia, d'ora in poi il suo slogan sarà "Haddad è Haddad", ha detto il neo eletto senatore del Partito dei Lavoratori Jaques Wagner, nominato nuovo membro del team della campagna elettorale del partito.