Brasile: a mercati piace Bolsonaro

(ANSA) - SAN PAOLO, 2 OTT - Ai mercati brasiliani sembra piacere la crescita di Jair Bolsonaro nei sondaggi per le elezioni presidenziali di domenica prossima: dopo la diffusione dell'ultima inchiesta demoscopica, che registra un aumento del 4% per il candidato di estrema destra, l'indice principale della Borsa di San Paolo è salito del 3,6%.

Questa la tendenza oggi intorno a mezzogiorno (le 17 in Italia), quando l'indice Bovespa ha raggiunto 81.50 punti, un aumento del 3,6% rispetto alla chiusura dei mercati ieri, prima della diffusione del nuovo sondaggio della Ibope.

Alla stessa ora, il dollaro commerciale si vendeva a 3,95 reais, in calo del 1,61%. Secondo gli analisti del portale news Uol, e del quotidiano Estado de Sao Paulo, queste cifre dimostrano che i mercati "continuano ad essere influenzati dalla campagna elettorale, e in questo caso dal sondaggio Ibope secondo il quale Bolsonaro ha raggiunto il 31%, mentre Haddad (erede politico di Lula da Silva) è rimasto al 21%".