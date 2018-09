Argentina: quarto sciopero contro Macri

(ANSA) - BUENOS AIRES, 25 SET - E' cominciata a mezzanotte in Argentina (le 5 in Italia) la seconda giornata di sciopero nazionale contro la politica del governo del presidente Mauricio Macri che, secondo tv e radio, otterrà una forte adesione.

Ieri la mobilitazione di 36 ore era stata promossa dalla Centrale dei lavoratori dell'Argentina (Cta), mentre oggi l'astensione del lavoro di 24 ore è stata decisa dalla Confederazione generale del lavoro (Cgt).

I manifestanti denunciano la politica governativa basata su austerità e taglio della spesa pubblica e chiedono "un cambiamento radicale" delle misure per rilanciare l'economia in un momento in cui "i consumi crollano e aumentano disoccupazione e povertà". Nella sua pagina online il principale quotidiano argentino, Clarin, ricorda che si tratta del quarto sciopero sindacale contro il governo Macri sottolineando che l'adesione è totale in molti settori, ed in particolare in quello dei trasporti.