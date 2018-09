Festival per museo Rio incendiato

(ANSA) - SAN PAOLO, 21 SET - I ricercatori del Museo Nazionale di Rio de Janeiro, il cui palazzo è stato distrutto in un incendio il 2 settembre scorso, realizzeranno questo fine settimana un festival che si terrà al Parco di Boa Vista, nel nord di Rio, nel quale ci saranno attività aperte al pubblico e saranno mostrati alcuni lavori svolti dagli esperti, per dimostrare che nonostante l'incendio, il museo è ancora vivo.

Il Festival Museo Nazionale Vive si terrà dalle 10 alle 17 brasiliane e permetterà al pubblico di seguire il lavoro di vari dipartimenti come quelli di paleontologia, zoologia e antropologia sociale. Ci sarà inoltre l'esposizione di parte della collezione del museo. Durante l'evento si discuterà inoltre su cosa dovrà essere fatto nei prossimi anni per ricostruire l'istituzione. L'evento chiuderà la dodicesima Primavera dei Musei, sponsorizzata dall'Istituto brasiliano dei musei (Ibram). La proposta del Museo Nazionale è quella di occupare il Parco di Boa Vista con attività culturali una volta al mese.