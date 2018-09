Brasile: debutto tv per Fernando Haddad

(ANSA) - SAN PAOLO, 21 SET - Nella sua prima partecipazione in un dibattito elettorale televisivo Fernando Haddad, candidato alla presidenza del Partito dei lavoratori (Pt), è stato al centro degli attacchi dei suoi rivali nelle elezioni del prossimo 7 ottobre. Grande assente, però, Jair Bolsonaro, in testa nei sondaggi sulle intenzioni di voto, ricoverato dopo essere rimasto vittima di un attentato lo scorso 6 settembre.

Haddad finora non era intervenuto nei dibattiti perché il candidato ufficiale del Pt era Lula da Silva, ma dopo la bocciatura dell'ex presidente ha finalmente affrontato i suoi principali rivali: Ciro Gomes (centrodestra), Marina Silva (ambientalista) e Geraldo Alckmin (centrodestra).

In sintonia con la sua campagna elettorale ("Lula è Haddad, Haddad è Lula"), il candidato del Pt ha fatto costanti riferimenti ai governi dell'ex presidente, lodando ad esempio la sua riforma fiscale, che ha definito "la migliore della storia brasiliana".