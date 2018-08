Maduro, ridurre agevolazioni su benzina

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "La benzina deve essere venduta a un prezzo internazionale per fermare il contrabbando in Colombia e nei Caraibi". Lo ha detto Nicolás Maduro in un discorso televisivo annunciando l'intenzione di eliminare le agevolazioni che il Venezuela, come molte nazioni produttrici di petrolio, offre ai suoi cittadini. Lo riporta la Bbc.