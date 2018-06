Compagnia messicana, voli gratis a bimbi

(ANSA) - NEW YORK, 23 GIU - La compagnia aerea messicana Volaris offre voli gratis per riunire le famiglie di immigrati separate dalla politica di 'tolleranza zero' di Donald Trump.

"Ci fa male vedere questi bambini senza i loro genitori ed è la nostra missione riunirli", afferma Volaris in una nota, sottolineando che lavorerà con le autorità americane, messicane e del centro America per offrire voli gratuiti sulle sue rotte esistenti.