Brasile: Lula sarà presente a processo

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - L'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato ai leader del suo Partito dei lavoratori PT che parteciperà al processo nel quale potrà essere dichiarato ineleggibile alle elezioni presidenziali previste per ottobre nel Paese. Lo riportano media locali.

Il processo si terrà il 24 gennaio presso la Corte Regionale di Porto Alegre. La dirigenza del partito sta già preparando un grande evento di accoglienza per l'ex presidente lo stesso giorno, al suo ritorno a San Paolo.

Il giorno dopo, la direzione nazionale del PT terrà una riunione per riaffermare la candidatura dell'ex presidente brasiliano, indipendentemente dall'esito del processo. Lula è stato condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi di carcere per corruzione e riciclaggio di denaro in uno dei processi dell'inchiesta Lava Jato. Se la condanna dovesse essere confermata, all'ex presidente sarà impedito di candidarsi alle elezioni presidenziali.