Di Maio, Sophia serva per embargo armi

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Se si parla di far rivivere la missione Sophia, deve "essere smontata e rimontata in maniera diversa, deve essere una missione per non far entrare le armi" in Libia "e per rispettare il cessate il fuoco, per far in modo che si avvii un percorso politico. E nulla altro". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a margine del Consiglio Esteri Ue.