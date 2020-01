Libia: Conte, disponibili a forza Ue

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Mandare in Libia un forza di interposizione e di pace europea "è una delle possibilità che contempleremo" a Berlino "ma dobbiamo confrontarci e discutere.

Una volta accantonata l'opzione militare lavorare per portare in Libia un contingente di interposizione e di pace è un'opzione e noi possiamo già dire che siamo disponibili". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ad Algeri. L'annunciata partecipazione di Haftar alla conferenza "è un ottimo segnale. Senza la partecipazione degli attori libici la conferenza sarebbe compromessa, non è accettabile che si possa discutere del futuro della Libia senza di loro", ha aggiunto Conte.