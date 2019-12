Algeria: manifestazioni anti-voto

(ANSAmed) - TUNISI, 12 DIC - Tensioni, arresti e manifestazioni di protesta vengono registrati in Algeria, nella capitale ed in altre città, nella giornata di voto per le elezioni presidenziali. Lo riporta il sito tsa-algerie.com che riferisce anche dell'intervento delle forze di sicurezza in rue Didouche Mourad ad Algeri per disperdere un gruppo di manifestanti anti elezioni.

La consultazione odierna è infatti avversata dal movimento di protesta che ha portato alla caduta del presidente-autocrate Abdelaziz Bouteflika nell'aprile scorso e che chiede lo smantellamento del suo sistema di potere.

I cinque candidati in lizza vengono contestati dall' "hirak", il "movimento", perché troppo vicini all'opaco e corrotto "système" sopravvissuto a Bouteflika.