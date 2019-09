Harry e Meghan con Archie in Sudafrica

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Sarà il primo tour come famiglia che Harry e Meghan faranno insieme al loro bimbo di cinque mesi Archie e, per i curiosi delle vicende dei reali britannici, probabilmente sarà anche l'occasione per vedere per la prima volta in pubblico il piccolo erede, finora tenuto ben al riparo dalle telecamere dal duca e dalla duchessa del Sussex. Lunedì il terzetto partirà per il Sud Africa, prima tappa di un viaggio di 10 giorni in quattro Paesi. Dopo il Sudafrica, Harry continuerà da solo in Malawi, Botswana e Angola. Qua ci sarà uno dei momenti clou e probabilmente più toccanti del viaggio, quando il duca visiterà l'ex campo minato di Huambo, dove andò sua madre la principessa Diana pochi mesi prima della sua morte nel 1997.

Dove allora c'erano ancora le mine, oggi Harry passeggerà tra le strade di una città.