Egitto, figlio di Morsi morto a 25 anni

(ANSA) - IL CAIRO, 6 SET - Abdallah Mohammed Morsi, figlio dell'ex presidente egiziano, morto a 25 anni per un infarto, è stato seppellito ieri accanto al padre nel cimitero del quartiere di Nasr City, nell'est del Cairo, dopo che il medico legale ha effettuato l'autopsia. Lo riferisce il sito di Al Arabiya. Il giovane è morto mercoledì scorso colto da un malore mentre era alla guida. L'ufficio del procuratore di Giza del sud ha predisposto l'autopsia sul corpo del giovane per determinare le cause del decesso. Il rapporto è atteso a giorni.