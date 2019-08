Sudan: firmato accordo su costituzione

(ANSA) - IL CAIRO, 17 AGO - La Giunta militare e l'opposizione in Sudan hanno firmato la dichiarazione costituzionale, finalizzando un accordo storico che apre la strada al trasferimento dei poteri ai civili dopo mesi di proteste popolari.

L'intesa, trasmessa in diretta da Al Jazeera, è stata firmata da Mohamed Hamdan Daglo, numero due della Giunta militare e Ahmed Al-Rabie, rappresentante delle Forze per la libertà e il cambiamento, alla presenza di diversi capi di stato, premier e dignitari stranieri.