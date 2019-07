Libia:da aprile 1000 morti negli scontri

"Il bilancio dell'attacco di questa settimana contro un centro di migranti a Tajoura è di 53 morti e 130 feriti, che fa salire il bilancio totale degli scontri a Tripoli (iniziati il 4 aprile, ndr) a quasi 1.000 morti e oltre 5.000 feriti". Lo riferisce l'Organizzazione mondiale della Sanità in Libia in un tweet. "L'Oms invita a una soluzione rapida e pacifica che metta al sicuro tutte le persone in Libia", aggiunge l'agenzia Onu.