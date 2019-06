Mauritania al voto

Oltre un milione di persone andrà oggi a votare in Mauritania nelle prime elezioni democratiche dall'indipendenza del Paese nel 1960. Sei i candidati che si sfideranno per la successione di Mohamed Ould Abdel Aziz, che era salito al potere con un colpo di stato nel 2008 ma aveva accettato di dimettersi dopo il secondo mandato. Il favorito per la vittoria, riporta la Bbc, è Mohamed Ahmed Ould Ghazouani, attuale ministro della Difesa e vicino al presidente. Ma in corsa ci sono anche candidati dell'opposizione, nonostante i timori che la commissione elettorale possa favorire il governo. Se dal voto di oggi non uscirà un vincitore, si andrà al ballottaggio il 6 luglio.