Libia: Onu, proposta Sarraj costruttiva

(ANSA) - IL CAIRO, 16 GIU - L'Unsmil, la missione di sostegno dell'Onu in Libia, ha dato il "benvenuto" alla "costruttiva proposta" del premier libico Fayez al-Sarraj "per far avanzare il processo politico verso la fine del lungo conflitto" libico.

Lo riferisce un tweet dell'Unsmil che da il benvenuto anche "a qualsiasi altra iniziativa proposta da qualsiasi grande attore" sulla scena libica.

La missione delle Nazioni Unite dichiara inoltre di offrire "i propri buoni uffici per aiutare il Paese a riemergere dalla sua lunga fase di transizione".