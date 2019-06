Sudan: 100 morti per repressione

(ANSA) - ROMA, 5 giu - Almeno 40 corpi sono stati ripescati nel Nilo a Khartoum, in Sudan, facendo salire ad almeno 100 i morti della repressione, iniziata lunedì, da parte dei militari contro la protesta per la democrazia che da settimane chiede loro di ritirarsi dal potere. Lo scrive la Bbc, che cita fonti mediche legate all'opposizione democratica.

Fino a oggi il bilanciosecondo l'opposizione, dei morti della repressione dei militari, abbattutasi sul sit-in di protesta era di almeno 60 morti. La protesta è in corso da settimane a Khartoum per chiedere il passaggio del potere dai militari ai civili dopo la caduta, in aprile, del dittatore Omar al Bashir. Il consiglio militare di transizione ha annunciato la convocazione di elezioni entro 9 mesi, ma la protesta non si è fermata.