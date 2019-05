Libia: liberati quattro ostaggi

(ANSA) - SEUL, 17 MAG - Quattro ostaggi, un sudcoreano e tre filippini, sono stati rilasciati in Libia dopo mesi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi, spiegando di aver contribuito alla loro liberazione con "intensi sforzi" condotti insieme con il Libyan National Army del generale Khalifa Haftar.

I quattro civili, tutti ingegneri, lavoravano in un impianto di desalinizzazione ed erano stati rapiti da un commando armato, oltre 300 giorni fa. Adesso saranno portati in aereo ad Abu Dhabi per poi essere trasferiti nei loro paesi.