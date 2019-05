Mogherini incontra Sarraj a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 13 MAG - L'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini al suo arrivo al Consiglio esteri a Bruxelles ha confermato che in mattinata avrà un bilaterale con il premier libico Fayez al Sarraj.

"La Libia è uno dei temi principali in agenda del Consiglio esteri - ha precisato -, poi sentiremo dal rappresentante speciale Onu Ghassame Salame' gli ultimi sviluppi nel Paese" africano. L'obiettivo, ha sottolineato Mogherini, è riconvocare le parti in Libia per arrivare ad un "processo politico e ad un cessate il fuoco". L'Alto rappresentante ha poi aggiunto che in agenda si discuterà della "partnership orientale" e della situazione nella regione del Sahel.