Oms, a Tripoli 220 morti e 1.066 feriti

(ANSA) - TUNISI, 20 APR - E' di 220 morti e 1.066 feriti il bilancio dei combattimenti a Tripoli e dintorni dall'inizio delle ostilità. Lo rende noto l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Libia, sottolineando che tra le vittime vi sono operatori sanitari, donne e bambini. E' salito, intanto, a 30.200 il numero degli sfollati dall'inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni. Il dato è stato diffuso dall'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) in un "aggiornamento flash" sulla situazione nei dintorni della capitale, precisando che "destano grave preoccupazione le violazioni del diritto internazionale umanitario quali i continui attacchi indiscriminati contro i civili e le strutture e personale medico". "Indiscriminata violenza, in particolare con attacchi di razzi e mortai - aggiunge l'organismo Onu - ha interessato Tripoli e dintorni, con sempre più zone residenziali toccate". Proteggere le persone colpite e negoziare una tregua umanitaria rimangono le priorità, conclude.