Sirleaf, ora in Italia premier donna

(ANSA)- ROMA, 19 MAR - "Non avete ancora avuto un premier donna? È il momento". Così oggi all'Inventing for life-Health Summit, evento istituzionale di Msd, il Premio Nobel per la Pace 2011 Ellen Eugenia Johnson Sirleaf, dal 2006 al 2018 Presidente della Liberia, prima donna a rivestire questo ruolo nel continente africano.

Durante il suo mandato, la Presidente Sirleaf ha concentrato la sua attività sulla ricostruzione economica del Paese, devastato da anni di guerra civile, e sui diritti delle donne, tra cui il diritto alla salute. "Le donne - ha detto il premio Nobel - devono lavorare insieme per infrangere barriere.

Barriere globali che hanno a che fare con culture, tradizioni e norme sociali. Assumere ruoli sociali forti. Le donne hanno sensibilità per la vita e per l'essere umano".