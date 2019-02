Marocco: Harry e Megan visitano scuola

(ANSA) - ASNI (MAROCCO), 24 FEB - Il principe Harry e la moglie Meghan, incinta del loro primo figlio, hanno visitato stamane una scuola nella città marocchina di Asni, nella catena montuosa dell'Atlante, per incoraggiare le adolescenti a proseguire con l'istruzione nonostante le difficoltà.

La coppia è giunta ad Asni con un elicottero da Rabat ed è stata accolta dalle ragazze della scuola gestita dalla fondazione marocchina che si occupa delle adolescenti delle comunità rurali i cui genitori non hanno i mezzi per sostenere la loro istruzione. Le giovani sono ospiti di un collegio dato che alcune di loro provengono da villaggi a 80 chilometri di distanza.

"Sanno che le nostre famiglie abitano lontano da noi e ci hanno chiesto se li vediamo e se sentiamo la loro mancanza", ha detto un'altra 17enne, Samira Ouaddi. La giovane ha poi salutato Meghan con una cerimonia dell'hennè disegnandole un fiore sulla mano, come portafortuna per la nascita del bambino, prevista ad aprile.