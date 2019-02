Sudan, Bashir scioglie il governo

(ANSA) - Il CAIRO, 22 FEB - Il presidente del Sudan, Omar al Bashir, ha dichiarato lo stato di emergenza per un anno e ha sciolto il governo, da dicembre bersaglio di manifestazioni di protesta, durante le quali sono morte decine di persone. Al Bashir, che ha preso il potere in un colpo di stato del 1989, ha anche detto che per ora non cambierà la costituzione per consentire a sé stesso di ottenere un terzo mandato.