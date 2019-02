Primo sì per altri due mandati a Sisi

(ANSA) - IL CAIRO, 14 FEB - Il parlamento monocamerale egiziano, in seduta plenaria, ha approvato una relazione su modifiche costituzionali che consentirebbero, fra l'altro, al 64enne presidente Abdel Fattah Al Sisi di ricandidarsi per altri due mandati di sei anni arrivando a governare l'Egitto in teoria fino al 2034. Si tratta di un primo via libera, approvato con 485 voti sui 596 disponibili. Lo annuncia l'agenzia Mena citando il presidente del parlamento, Ali Abdel Aal. Il testo dovrà ora essere preso in esame da una commissione e poi di nuovo dall'Aula.