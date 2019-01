Zimbabwe: presidente non sarà a Davos

(ANSA) - HARARE, 22 GEN - Il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ha interrotto il suo viaggio verso il summit di Davos, ed è rientrato ad Harare ieri sera, a causa delle violenti proteste nel suo Paese: Mnangagwa avrebbe sfruttato il palcoscenico di Davos per la raccolta di fondi per fronteggiare la drammatica crisi economica nello Zimbabwe. Lo riporta la Bbc.

Il presidente è stato accolto all'aeroporto dal suo vice Constantino Chiwenga, ex comandante dell'esercito che, in sua assenza, ha lanciato una violenta repressione nella quale sono morte almeno 12 persone tra le centinaia trascinate fuori dalle loro case e picchiate dalla polizia, secondo quanto denunciato dalle organizzazioni per i diritti umani.

Mnangagwa ha avuto un breve colloquio con il suo vice, poi ha parlato alla tv di Stato affermando che il suo viaggio in Russia e Kazakhistan è stato fruttuoso e nel lungo periodo porterà benefici allo Zimbabwe. Mnangagwa ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin al quale ha chiesto un prestito.