Migranti: premier Sanchez a Rabat

(ANSA) - RABAT, 19 NOV - È l'immigrazione clandestina il tema caldo dei colloqui in Messico del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, arrivato stamane in visita a Rabat cinque mesi dopo la sua nomina. Sanchez ha in programma incontri con il re Mohammed VI e con il capo del governo marocchino Saad-Eddine El Othmani. Al centro dei colloqui anche la cooperazione economica, la sicurezza e la questione del Sahara occidentale. Il 10 dicembre, a Marrakech, è in programma il summit delle Nazioni Unite sulle migrazioni; è possibile che Sanchez evochi la prossima convocazione della riunione bilaterale di alto livello tra Marocco e Spagna, che dovrà svolgersi sotto la presidenza dei due primi ministri e dovrà tenersi, questa volta, in Marocco.