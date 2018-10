Khashoggi: Trump critica Riad, 'bugie'

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Donald Trump critica la versione dell'Arabia Saudita sulla morte del giornalista Jamal Khashoggi affermando che "ovviamente c'è stato un inganno e ci sono state bugie". Ma allo stesso tempo, in un'intervista telefonica al Washington Post, definisce Riad "un incredibile alleato" degli Stati Uniti e spera che il principe Mohammed bin Salman non sia coinvolto: "Nessuno mi ha detto che è responsabile. Nessuno mi ha detto che non è responsabile. Mi piacerebbe che non lo fosse".