Kenya: autobus in un fosso, 50 morti

Cinquanta persone, tra le quali dei bambini, sono morte dopo che il pullman sul quale viaggiavano è finito in un fosso in Kenya. Lo riporta la Bbc. Il veicolo stava andando dalla capitale Nairobi a Kisumu, nell'ovest del Paese. La polizia ha riferito che il conducente ha perso il controllo dell'autobus ed è finito giù per una scarpata. Il bilancio delle vittime rischia di salire perche' alcuni passeggeri sono ancora intrappolati tra i rottami.