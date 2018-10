Migranti: un morto in naufragio a Djerba

(ANSAmed) - TUNISI, 07 OTT - E' di almeno un morto e di 6 dispersi il bilancio di un naufragio avvenuto la notte scorsa al largo dell'isola di Djerba in Tunisia. Lo rende noto la radio locale "Mosaique fm" precisando che a bordo dell'imbarcazione, colata a picco per le cattive condizioni meteo, vi erano 12 giovani tunisini tutti provenienti dalle regioni di Zarzis e Ben Guerdane. Cinque di essi sono stati tratti in salvo, mentre per gli altri sono ancora in corso le ricerche. L'imbarcazione sarebbe salpata verso le 21 di ieri sera dalla zona di Resifet a Zarzis. Il giovane che ha perso la vita avrebbe 23 anni secondo quanto riporta Mosaique fm. Si attendono conferme da parte delle autorità.