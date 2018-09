Oim, 1.728 morti nel Mediterraneo

(ANSA) - GINEVRA, 21 SET - E' salito a 1.728 il bilancio dei migranti e rifugiati morti nelle acque del Mediterraneo dall'inizio dell'anno mentre tentavano di raggiungere l'Europa: secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) resi noti oggi a Ginevra, il più alto numero di decessi (1.260) è segnalato nel Mediterraneo centrale tra il Nord Africa e l'Italia.

Un totale di 78.372 migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare tra l'inizio del 2018 e il 20 settembre. Di questi, 34.238, pari al 44% del totale, sono giunti in Spagna, Paese seguito dalla Grecia (22.261 arrivi) e dall'Italia (20.859).