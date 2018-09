Attacco a Noc Tripoli, due morti

(ANSAmed) - TUNISI, 10 SET - E' terminato l'attacco alla sede della compagnia petrolifera libica, National Oil Corporation (Noc) a Tripoli. Lo ha annunciato la tv satellitare Al Arabiya.

La Commissione per i feriti del governo di accordo nazionale ha riferito ai media locali un bilancio di almeno due morti, due agenti della sicurezza, e 10 feriti. Le Forze speciali di deterrenza (Rada) hanno assunto ora il pieno controllo dell'edificio. I sei uomini del commando che ha attaccato la sede della compagnia petrolifera libica sono tutti morti..Almeno tre attentatori si sarebbero fatti saltare in aria durante l'attacco. Vari media locali concordano nel dire che gli aggressori sarebbero di origine africana. Tutti i dipendenti della Noc sono stati portati in salvo. Lo ha confermato lo stesso presidente della compagnia, Mustafa Sanallah, ai microfoni della tv al Libya.