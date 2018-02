Oxfam: Tutu rinuncia a fare testimonial

(ANSA) - JOHANNESBURG, 15 FEB - Il Premio Nobel per la Pace Desmond Tutu ha reso noto che non sarà più ambasciatore di Oxfam, dopo lo scandalo sessuale che ha investito l'ong. In una nota, l'ex arcivescovo sudafricano 86enne e attivista anti-apartheid - che raramente fa dichiarazioni pubbliche, per via delle cattive condizioni di salute - ha spiegato di essere "profondamente deluso per le accuse di immoralità e di possibile condotta criminale" all'interno dell'ong, durante le fasi successive al terremoto di Haiti del 2010.

Anche l'attrice britannica Minnie Driver ed il musicista senegalese Baaba Maal avevano rinunciato ad essere testimonial di Oxfam per lo stesso motivo.