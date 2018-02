Sudafrica: rinviato discorso Zuma

(ANSA) - JOHANNESBURG, 6 FEB - Il presidente del parlamento del Sudafrica ha annunciato oggi che il discorso sullo stato della Nazione che il presidente Jacob Zuma deve pronunciare giovedì sarà posticipato. L'annuncio di Baleka Mbete avviene mentre aumentano le pressioni su Zuma affinché si dimetta, sulla scia degli scandali per la corruzione che stanno minando la popolarità del partito al potere, l'African National Congress.

La decisione di posticipare il discorso, ha detto Mbete, è stata presa "nel miglior interesse" del Sudafrica. I partiti di opposizione sostengono che Zuma non dovrebbe pronunciare il discorso e hanno chiesto un rinvio. Alcuni parlamentari dell'opposizione hanno disturbato le ultime apparizioni di Zuma in Parlamento.