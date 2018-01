Egitto, Al Sisi rimane solo in corsa

Il faraone è nudo: alle elezioni in Egitto non si presenterà neanche un possibile candidato di facciata, l'unico che - dopo il ritiro di sei potenziali rivali, in due casi per intervento dei magistrati - avrebbe potuto sfidare il presidente Abdel Fattah Al Sisi.

Questa è la situazione creatasi alla vigilia del termine per la presentazione delle candidature che scade lunedì. Un quadro che ricorda le elezioni a candidato unico di gran parte (fino al 2005) del regime di Hosni Mubarak, il presidente-autocrate spazzato via dal vento della Primavera araba egiziana nel 2011.

Anche se sarebbe stata una candidatura tardiva e quindi meno credibile delle altre, già peraltro relativamente deboli, sabato ha rinunciato anche El-Sayed el-Badawi, capo del nuovo Wafd, formazione erede di uno dei più antichi partiti egiziani e peraltro sostenitore di Al Sisi. Il nome di Badawi era circolato questa settimana per riempire il vuoto completato dall'arresto del gen. Anan e dal polemico ritiro dell'avv. Ali.