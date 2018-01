Egitto: due candidati sfidano Sisi

(ANSA) - IL CAIRO, 14 GEN - L'avvocato e attivista Khaled Ali e l'ex parlamentare Anwar El Sadate hanno annunciato la propria candidatura alle prossime presidenziali in Egitto.

Entrambi hanno poche chance di successo, la rielezione del presidente in carica Abdel Fattah Sisi è data per scontata, ma hanno lanciato una campagna rivolta contro il governo.

Sadate ha lanciato un video nel quale promette di "ripristinare il volere del popolo", porre "fine alla corruzione" e "all'oppressione".

Ali, dal canto suo, ha definito il governo come "autoritario".