Coronavirus: Steinmeier a Mattarella, 'Vi siamo vicini'

La crisi innescata dal coronavirus, che non ha precedenti, si può superare solamente assieme, c'è bisogno di uno spirito veramente europeo di solidarietà umana e pratica. Scrive così il presidente della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier, in una lettera al capo dello Stato Sergio Mattarella, di cui dà notizia il Corriere della Sera, nella quale esprime la vicinanza tedesca al popolo italiano. Con un pensiero agli ammalati e alle vittime e 'alle tante eccezionali persone' che in questi momenti prestano il loro aiuto facendo l'impossibile per salvare vite umane.