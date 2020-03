Adesivi shock su Greta Thunberg, violentata da un uomo

Indignazione in tutto il mondo per alcuni adesivi shock circolati sul web e che raffigurano, sotto forma di cartoon, una Greta Thunberg nuda che subisce violenza da parte di un uomo che la tiene per le trecce. Gli sticker mostrano il logo della compagnia petrolifera del Canada X-Site.

La stessa attivista diciassettenne che si batte per la lotta ai cambiamenti climatici ha commentato la vicenda su Twitter: "Stanno cominciando a diventare sempre e sempre più disperati...Questo dimostra solo che stiamo vincendo", scrive Greta.