Dalla Nigeria all'Islanda,i casi legati all'Italia

Italiani in viaggio all'estero per lavoro o turismo o stranieri rientrati nei loro Paesi dopo avere soggiornato nelle Regioni italiane colpite, e che hanno portato con loro il coronavirus: si allunga giorno dopo giorno la lista dei Paesi - già quasi una ventina - in cui i primi casi di contagio sono legati in qualche modo all'Italia.

* NIGERIA: un italiano rientrato da Milano il 25 febbraio è ricoverato in ospedale. E' il primo registrato nel Paese.

* DANIMARCA: il primo danese risultato positivo è un turista che ha trascorso una settimana di vacanza vicino a Sondrio.

* OLANDA: il primo caso è una persona tornata dal nord Italia.

* MESSICO: un uomo di 34 anni proveniente dal nord Italia è il primo con l'infezione. E' ricoverato.

* LITUANIA: una donna tornata da Verona il 24 febbraio è in isolamento ma non ha febbre o altri sintomi.

* ALGERIA: il primo caso accertato è un dipendente italiano dell'Eni, arrivato nel Paese il 17 febbraio. * SPAGNA: due italiani originari di Piacenza sono risultati contagiati a Tenerife. Il primo caso in Catalogna è un'italiana di 36 anni appena rientrata da un viaggio nel nord Italia.

* ROMANIA: il primo caso di Covid-19 è un dipendente di un ristorante gestito da un italiano. * CROAZIA: il primo contagio è un giovane croato che era stato a Milano la settimana prima.

* AUSTRIA: i due casi accertati sono una coppia di 24enni provenienti dalla Lombardia.

* SVIZZERA: il primo caso, nel Canton Ticino, è un 70enne contagiato nella zona di Milano durante una manifestazione. * BRASILE: un uomo di San Paolo, appena rientrato dall'Italia, è risultato positivo ai test. E' il primo del Paese.

* GRECIA: il primo contagio è una donna greca di 38 anni, ritornata da un recente viaggio in una zona del nord Italia.

* REGNO UNITO: segnalate la prima infezione in Irlanda del Nord e la prima in Galles. Entrambe riguardano persone provenienti dall'Italia settentrionale.

* EMIRATI ARABI UNITI: cancellate le ultime due tappe dell'UAE Tour di ciclismo dopo che due italiani membri dello staff sono stati trovati positivi.

* FRANCIA: il primo caso diagnosticato a Nizza è una donna rientrata da Milano. In precedenza era stato ricoverato un cittadino francese rientrato dalla Lombardia.

* ISRAELE: un uomo è tornato dall'Italia con il coronavirus.

In seguito il governo ha firmato un decreto che impedisce l'ingresso a chi arriva dall'Italia.

* GERMANIA: il primo caso nel Land meridionale del Baden-Wuerttemberg è un tedesco di 25 anni che avrebbe contratto il virus durante un viaggio a Milano.

* ISLANDA: un 80enne islandese di rientro dall'Italia è il primo contagiato del Paese.